Российским авиакомпаниям запретили держать пассажиров в душном салоне самолета

Работники авиакомпаний больше не имеют права держать пассажиров в душных самолетах. Теперь, если вылет задерживается и на борту стало слишком жарко, экипаж обязан вывести людей обратно в здание аэропорта.

Ранее из-за духоты и жары на борту воздушного судна в Таиланде многие люди почувствовали себя плохо. Один из пассажиров скончался в результате остановки сердца.

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