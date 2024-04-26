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26 апреля, 07:30

Транспорт

Российским авиакомпаниям запретили держать пассажиров в душном салоне самолета

Российским авиакомпаниям запретили держать пассажиров в душном салоне самолета

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Работники авиакомпаний больше не имеют права держать пассажиров в душных самолетах. Теперь, если вылет задерживается и на борту стало слишком жарко, экипаж обязан вывести людей обратно в здание аэропорта.

Ранее из-за духоты и жары на борту воздушного судна в Таиланде многие люди почувствовали себя плохо. Один из пассажиров скончался в результате остановки сердца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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