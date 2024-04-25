"Интервью": Алексей Шапошников – о новых правилах для пользователей СИМ

Статистика показала, что в 2023 году вместе с увеличением количества средств индивидуальной мобильности и кикшеринговых компаний резко возросло и количество ДТП с их участием. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Какие новые правила вступили в силу в этом году для владельцев и пользователей самокатов? Станет ли с их появлением безопаснее на тротуарах? Об этом – в программе "Интервью".