Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 18:00

Транспорт

"Интервью": Алексей Шапошников – о новых правилах для пользователей СИМ

"Интервью": Алексей Шапошников – о новых правилах для пользователей СИМ

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Статистика показала, что в 2023 году вместе с увеличением количества средств индивидуальной мобильности и кикшеринговых компаний резко возросло и количество ДТП с их участием. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Какие новые правила вступили в силу в этом году для владельцев и пользователей самокатов? Станет ли с их появлением безопаснее на тротуарах? Об этом – в программе "Интервью".

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