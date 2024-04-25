Российские авиакомпании будут высаживать пассажиров из-за духоты в самолетах

Ространснадзор предписал авиакомпаниям высаживать людей из салона самолета при длительных задержках вылета и духоте на борту. Поводом для пересмотра правил послужила трагедия, которая произошла в Таиланде на рейсе Бангкок – Красноярск. После нескольких часов в жарком самолете одному из пассажиров стало плохо, а затем у него остановилось сердце.

Согласно новым санитарно-эпидемиологическим требованиям температура на борту лайнеров должна составлять от 20 до 25 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.