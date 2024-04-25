График работы отделений "Почты России" в Москве изменится в майские выходные

На майских выходных соцучреждения Москвы будут работать по измененному расписанию. Например, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех отделений "Почты России", кроме круглосуточных на улице Мясницкой и Смоленской площади. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику.

Также поменяется расписание работы банков, в частности, Газпромбанка, Россельхозбанка и банка "Открытие". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.