Доходность гостиничного номера в Москве увеличилась наполовину за год

В первом квартале доходность одного гостиничного номера в Москве выросла наполовину по сравнению с 2023 годом и, по подсчетам экспертов, в среднем по рынку превысила 7 тысяч рублей за ночь. Причина роста – увеличение турпотока в Москву.

В 2023 году столицу посетили 24,5 миллиона туристов. Теперь показатель может стать еще больше. Только на майские праздники в городе ждут до 600 тысяч организованных туристов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.