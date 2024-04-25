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25 апреля, 09:45

Туризм

Доходность гостиничного номера в Москве увеличилась наполовину за год

Доходность гостиничного номера в Москве увеличилась наполовину за год

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В первом квартале доходность одного гостиничного номера в Москве выросла наполовину по сравнению с 2023 годом и, по подсчетам экспертов, в среднем по рынку превысила 7 тысяч рублей за ночь. Причина роста – увеличение турпотока в Москву.

В 2023 году столицу посетили 24,5 миллиона туристов. Теперь показатель может стать еще больше. Только на майские праздники в городе ждут до 600 тысяч организованных туристов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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