"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования жилья и отелей в России

В России создают новый сервис онлайн-бронирования жилья и отелей по всей стране. "Авито" запускает раздел "Путешествия".

Пользователи сервиса смогут получать кешбэк и бонусы. Новая программа лояльности находится в разработке. Также в планах компании подключить сервисы рассрочки на посуточную аренду жилья и предоставить специальные предложения от банков, авиакомпаний и других партнеров сервиса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.