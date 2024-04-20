20 апреля, 11:15Экономика
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования жилья и отелей в России
В России создают новый сервис онлайн-бронирования жилья и отелей по всей стране. "Авито" запускает раздел "Путешествия".
Пользователи сервиса смогут получать кешбэк и бонусы. Новая программа лояльности находится в разработке. Также в планах компании подключить сервисы рассрочки на посуточную аренду жилья и предоставить специальные предложения от банков, авиакомпаний и других партнеров сервиса.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.