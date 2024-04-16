16 апреля, 19:45Экономика
Столичные курьеры должны будут зарегистрироваться в системе "Таксомотор"
Столичные власти решили упорядочить работу курьерских сервисов. Теперь все доставщики должны будут зарегистрироваться в московской системе "Таксомотор", а также пройти проверку личности и подлинности документов. После этого работник сможет получить личный цифровой ID.
Кроме того, курьеры должны будут пройти обучающий курс по правилам безопасного вождения. Без сдачи экзамена в допуске к работе сотруднику будет отказано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.