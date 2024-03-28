На велосипедах курьеров могут установить таблички с номерами

Столичные власти планируют усилить контроль не только за самокатчиками, но и за курьерами служб доставки. Их велосипеды могут оборудовать табличками с номерами, которые городские камеры будут фиксировать в случае нарушений.

Кроме того, для доставщиков могут создать единую платформу, похожую на сервисы такси, где будет отображаться информация об их передвижении, парковках и скоростном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.