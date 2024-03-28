Оплативший проезд через Face Pay пассажир получил подарок

Москвичи совершили 100 миллионов поездок, оплаченных по биометрии. Пассажир, который оплатил юбилейную поездку с помощью сервиса Face Pay, получил в подарок три месяца бесплатного проезда в метро.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, за время работы российский платежный сервис подтвердил свою безопасность и надежность. В данный момент он доступен в метро, на МЦК и "Аэроэкспрессе", а также речных маршрутах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.