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28 марта, 12:15

Транспорт

Оплативший проезд через Face Pay пассажир получил подарок

Оплативший проезд через Face Pay пассажир получил подарок

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Москвичи совершили 100 миллионов поездок, оплаченных по биометрии. Пассажир, который оплатил юбилейную поездку с помощью сервиса Face Pay, получил в подарок три месяца бесплатного проезда в метро.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, за время работы российский платежный сервис подтвердил свою безопасность и надежность. В данный момент он доступен в метро, на МЦК и "Аэроэкспрессе", а также речных маршрутах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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