МИД России объявил военного атташе Великобритании персоной нон грата

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Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата британского военного атташе в Москве Адриана Когхилла. Теперь ему нужно будет в течение недели уехать из РФ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Такое решение было связано с высылкой из Британии российского военного атташе. Для того чтобы сообщить об этом решении, в МИД РФ был вызван представитель посольства Великобритании в Москве, которому выразили протест.

"Расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям", – сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что на этом ответные меры в отношении Британии не закончатся. О дальнейших действиях Россия предупредит британскую сторону.

Ранее стало известно, что МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ. Как заявил глава ведомства Джеймс Клеверли, представитель Москвы являлся сотрудником службы военной разведки и не объявил властям Британии о своем статусе.

Кроме того, Клеверли заявил, что Британия вводит ограничения на получение виз российскими дипломатами и снимает дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости.

Позже Захарова предупредила, что РФ не оставит без внимания данный факт и в ближайшее время даст на это адекватный ответ.

