16 мая, 19:41Политика
Парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября
Фото: AP Photo/Aurel Obreja
Парламент Молдавии запланировал провести референдум о вступлении республики в Евросоюз 20 октября. Соответствующее решение приняли депутаты от правящей "Партии действия и солидарности" на заседании, которое транслировала пресс-служба законодательного органа в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Кроме того, парламент запланировал в эту же дату проведение президентских выборов в стране.
"Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования", – сказано в документе.
Ранее Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в Евросоюз. Уточняется, что суд дал положительный отзыв на проект закона, по которому после референдума планируется внести изменения в конституцию государства. В частности, там могут появиться положения о европейской интеграции.
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