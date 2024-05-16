Глава военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Ситуация в зоне боевых действий для Украины является сложной. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

При этом он связал проблемы на передовой у Украины с задержкой поставок западного оружия.

"Украинская сторона, начальник генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич коротко проинформировал нас о ситуации на местах, которая остается очень сложной", – добавил глава военного комитета Североатлантического альянса.

Кроме того, Бауэр уточнил, что сейчас поставки оружия находятся в пути, поэтому он выразил надежду на их оперативную доставку на территорию Украины.

Ранее стало известно, что США уже работают над новыми пакетами военной помощи Украине. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер добавил, что не собирается говорить о сроках, когда о новом пакете помощи для Киева будет объявлено.

При этом госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что США собираются выделить Украине дополнительно два миллиарда военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.

