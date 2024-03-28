Приостановка работы Samsung Pay в РФ не повлияет на оплату проезда в транспорте Москвы

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Приостановка работы платежного сервиса Samsung Pay в России не повлияет на оплату проезда в столичном общественном транспорте. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова передает телеграм-канал Дептранса столицы.

Он напомнил, что оплатить поездку пассажир может несколькими способами: телефоном Android через Mir Pay с загруженной картой "Мир", банковской картой, банковским стикером, по биометрии, через СБП на турникетах метро, МЦК и речного транспорта. Также горожане могут купить билет "Единый" на 1–2 поездки в кассах и билетных автоматах, воспользоваться картой "Тройка" или картой москвича.

"Предоставлен широкий выбор сервисов для оплаты поездок, чтобы пассажиры могли подобрать подходящий для себя. По этому показателю мы входим в число мировых лидеров", – сказал Ликсутов.

Заммэра также напомнил, что в 2024 году для пассажиров станет доступна виртуальная "Тройка".

Ранее компания Samsung сообщила о том, что с 3 апреля текущего года пользователи не смогут добавить и использовать карты "Мир" в Samsung Pay, однако возможность добавить и воспользоваться клубными картами или картами постоянного клиента в приложении останется.