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28 марта, 13:45

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Эксперт рассказал об особенностях новых турбокольцевых перекрестков в Москве

Эксперт рассказал об особенностях новых турбокольцевых перекрестков в Москве

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В Москве появится еще шесть турбокольцевых перекрестков. Всего в столице таких перекрестков насчитывается десять. До конца 2025 года новую разметку нанесут на пересечении Фестивальной, Онежской и Петрозаводской улиц, на площади Ромена Роллана и других участках.

На турбокольцевых перекрестках нет хаотичного перемещения между рядами. Как отметил руководитель проекта "Пробок нет" Александр Шумский, 70% всех ДТП происходит на перекрестках, где пересекаются траектории движения машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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