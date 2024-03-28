28 марта, 13:45Город
Эксперт рассказал об особенностях новых турбокольцевых перекрестков в Москве
В Москве появится еще шесть турбокольцевых перекрестков. Всего в столице таких перекрестков насчитывается десять. До конца 2025 года новую разметку нанесут на пересечении Фестивальной, Онежской и Петрозаводской улиц, на площади Ромена Роллана и других участках.
На турбокольцевых перекрестках нет хаотичного перемещения между рядами. Как отметил руководитель проекта "Пробок нет" Александр Шумский, 70% всех ДТП происходит на перекрестках, где пересекаются траектории движения машин.
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