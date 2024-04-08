Промышленное производство Москвы выросло на 15%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем промпроизводства в Москве за 2 месяца 2024 года увеличился более чем на 15% в сравнении с тем же периодом 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, к 2024 году количество столичных производств превысило 4,2 тысячи. На заводах трудоустроены 725 тысяч специалистов.

"Рост во многом обеспечили обрабатывающие предприятия, они нарастили выпуск на 17%", – прокомментировал заммэра.

Ефимов отметил, что объем отгруженной продукции этих производств увеличился на 21,3% за два месяца. Среди обрабатывающих предприятий лидируют производители пищевой, фармацевтической, компьютерной, а также бумажной продукции.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства занимается компенсацией части процентов по инвесткредитам, а также предоставляет льготные займы.

В 2023 году девять московских предприятий получили займы на рекордную сумму – 1,2 миллиарда руб. Это позволит производителям косметики, медтехники, электронных устройств, мясной и прочей продукции приобрести дополнительные единицы оборудования. Также займы помогут расширить производство и экспортные поставки, заключил Овчинский.

В ноябре 2023 года Собянин рассказал, что объем промпроизводства в Москве вырос более чем на 15%. Столичные предприятия с каждым годом наращивают объемы выпускаемой продукции, расширяют и модернизируют линии из-за растущего спроса.

По словам мэра, лидируют производители одежды, электрического оборудования и лекарств. Всего в городе более 4 тысяч промышленных площадок.