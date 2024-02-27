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27 февраля, 19:30

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В столице начал работать первый многофункциональный центр для курьеров Х5 Digital

В столице начал работать первый многофункциональный центр для курьеров Х5 Digital

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В столице начал работать первый многофункциональный центр для курьеров-партнеров компании Х5 Digital – для компании это новый этап развития направления онлайн-доставки. Теперь действующие и будущие партнеры компании, помимо онлайн-поддержки, смогут получить и офлайн-помощь на всех этапах взаимодействия с компанией.

Пространство для курьеров площадью более 200 квадратных метров расположено на Земляном Валу. Планируется, что центр будет принимать до 120 курьеров в день, единовременно там могут находиться до 50 партнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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