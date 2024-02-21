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21 февраля, 12:45

Экономика

Ресторатор Перельман рассказал, как ресторанный бизнес столицы оправился от пандемии

Ресторатор Перельман рассказал, как ресторанный бизнес столицы оправился от пандемии

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Ресторатор Владимир Перельман рассказал, как ресторанный бизнес столицы справился с вызовами пандемии и какую поддержку отрасли оказал город. Так, бизнесмен отметил, что в Москве руководство города очень много внимания уделяло ресторанной отрасли в момент пандемии.

Кроме того, Перельман подчеркнул, что предприятиям общепита помогали меценаты и множество заинтересованных людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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