Интервалы движения поездов увеличены на участке Солнцевской линии метро

Фото: Москва 24/Анна Селина

Интервалы движения поездов увеличены на юго-западном участке Солнцевской линии Московского метрополитена. Причиной стало нахождение человека на путях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее интервалы движения вагонов метро были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии ради проверки состава. После этого движение поездов остановили от станции "Таганская" до станции "Текстильщики".

Спустя время поезда вновь стали следовать по своему графику.

До этого поезда следовали с отклонением от графика на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) в связи с остановкой состава по техническим причинам. Инцидент произошел на перегоне Павшино – Тушино. В связи с этим было организовано реверсивное движение в сторону Москвы.

