Движение восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Уточняется, что поезда вновь следуют согласно своему графику.

Утром 21 июля интервалы движения поездов были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро для проверки состава.

Спустя некоторое время движение поездов остановили на участке от станции "Таганская" до станции "Текстильщики". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.