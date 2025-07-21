21 июля, 06:53Транспорт
Движение восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Движение поездов восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.
Уточняется, что поезда вновь следуют согласно своему графику.
Утром 21 июля интервалы движения поездов были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро для проверки состава.
Спустя некоторое время движение поездов остановили на участке от станции "Таганская" до станции "Текстильщики". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
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