Интервалы движения поездов увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным департамента, интервалы движения увеличили для проверки состава.

Ранее сообщалось, что график ряда электричек Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 21–25 июля. Расписание будет скорректировано из-за капитального ремонта второго главного пути на перегоне Ожерелье – Пурлово, в рамках работ которого планируют обновить 10,1 километра пути.

Для этого будут сформированы технологические окна. Они пройдут 21 июля с 00:20 до 00:20 23 июля, а также 23–24 и 24–25 июля с 21:10 до 07:00. В это время железнодорожники заменят старую рельсошпальную решетку на новую, очистят и подсыплют щебеночный балласт, проведут выправку и сварку путей.