08 февраля, 18:26

Происшествия

Мазутное пятно появилось после аварии с судном у берегов Пхукета

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/THAIMECC3

Судно с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонуло у берегов Пхукета. В результате в море появилось мазутное мятно, сообщил информационный центр администрации провинции Пхукет.

"Контейнеровоз Sealyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы, следовавший из Малайзии в Бангладеш, затонул у острова Ко Кео Ной в 1,82 морской мили от южного берега острова Пхукет", – говорится в сообщении.

Большая часть контейнеров затонула вместе с судном, а другая часть осталась на плаву. Как уточнил инфоцентр, катастрофа случилась 7 февраля. В течение дня после образования течи военно-морские силы Таиланда и морские спасатели пытались спасти контейнеровоз от затопления, однако этого не удалось. Они смогли помочь экипажу, состоящему из 16 человек.

В настоящее время на месте ЧП задействованы корабли ВМС Таиланда. Они устанавливают предупреждающие сигналы на плавающих контейнерах и ликвидируют мазутное мятно.

Ранее не менее 30 человек погибли в результате крушения судна с людьми и товарами в озере Тумба, которое находится в Демократической Республике Конго. Паром затонул в 128 километрах от города Мбандака.

Как рассказали местные жители, судно состояло из нескольких лодок, которые были присоединены друг к другу. Причиной ЧП могли стать высокие волны, гроза или сильный дождь.

происшествияза рубежом

