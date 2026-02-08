Комик Сабуров удалил все публикации в своем профиле в Instagram

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Стендап-комик Нурлан Сабуров удалил все публикации в основной сетке своего профиля в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

При этом он не стал убирать видео в разделе reels.

В историях артист разместил обращение к своей аудитории, в котором указал, что не будет комментировать ситуацию. Комик поблагодарил Россию, отметив, что получил здесь возможность для творческого развития.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты духовно-нравственных ценностей. Его задержали в аэропорту Внуково по прилете из ОАЭ 6 февраля.

Как утверждали СМИ, решение было связано с критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательства. Указывалось, что комик пытался легализовать деньги, заработанные в России, через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги.

Кроме того, по данным журналистов, Сабуров, будучи гражданином Казахстана, отказывался от российского гражданства, боясь санкций.

