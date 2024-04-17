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17 апреля, 07:15

Транспорт

Кикшеринговые компании запретят кататься на самокатах несовершеннолетним

Кикшеринговые компании запретят кататься на самокатах несовершеннолетним

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В Москве скоро заработает система "Антитандем", которая не позволит кататься на одном самокате вдвоем или втроем, а встать за руль такого вида транспорта можно будет только с 18 лет.

При этом по закону кататься на электросамокатах можно с 14 лет. Однако, если оператор проката СИМ зафиксирует управление самокатом несовершеннолетним пользователем, то его аккаунт заблокируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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