Кикшеринговые компании запретят кататься на самокатах несовершеннолетним

В Москве скоро заработает система "Антитандем", которая не позволит кататься на одном самокате вдвоем или втроем, а встать за руль такого вида транспорта можно будет только с 18 лет.

При этом по закону кататься на электросамокатах можно с 14 лет. Однако, если оператор проката СИМ зафиксирует управление самокатом несовершеннолетним пользователем, то его аккаунт заблокируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.