Мальчишник Пушкина и "Дом под рюмкой": где в Москве прогуляться с гидом в наушниках

Москвичи выбрали новые места для аудиоэкскурсий по городским паркам. Теперь базу аудиогида пополнят десятки прогулок. Какие территории вошли в список и какие еще экскурсии в наушниках доступны москвичам и гостям столицы – в нашем материале.



Новые маршруты

Воздушная экотропа в ландшафтном парке ВДНХ. Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 180 тысяч москвичей приняли участие в голосовании для проекта "Парки в деталях" на "Активном гражданине". Новые аудиопрогулки для 20 выбранных зеленых территорий запишут уже в 2024 году.

На севере Москвы в список вошли этнографическая деревня "Бибирево", Бабушкинский парк, ландшафтный парк ВДНХ, "Акведук" и "Сад будущего".

На юге в лидеры вышли парки "Филатов луг", "Долина реки Чертановки", "Южное Бутово" и историко-мемориальный парк "Редут 1812 года".

На западе москвичи выбрали парки "Северное Тушино", "Братцево", парк Победы, Олимпийской деревни, а также природный заказник "Воробьевы горы".

В свою очередь, на востоке в топе оказались парки Измайловский, "Сокольники", Лефортовский и усадьба Кусково.

Аудиогид "Парки в деталях" разработан программой "Мой район". Пользователи могут бесплатно выбрать нужную аудиозапись на сайте проекта, гулять и узнавать необычные факты о привычных местах.

В 2023 году вышли первые 30 аудиоэкскурсий продолжительностью 7–10 минут каждая: можно прослушать истории о парках "Ходынское Поле", "Кузьминки", "Митино", "Яуза", Бирюлевском дендропарке и не только. Слушатели узнают, как и почему в определенном месте появился парк, какую идею вкладывали в него создатели, как решали те или иные проблемы, возникавшие при реализации, и многое другое.

Гид в наушниках

Улица Остоженка. Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Помимо парков, в Москве можно пройтись в сопровождении аудиогида и по другим известным местам. Текст читают профессиональные гиды, историки, актеры и телеведущие.

Например, можно погулять по Остоженке и за полчаса узнать, почему эта улица считается самой дорогой, послушать интересные факты про "Дом под рюмкой", увидеть старинный монастырь, современные музейные пространства, памятник Фридриху Энгельсу и усадьбу, в которой жили герои романа "Муму".

Благодаря аудиоэкскурсии по ВДНХ можно узнать об истории создания выставки, архитектурных решениях павильонов и арки главного входа, особенностях ландшафта, фонтанах "Золотой колосс", "Каменный цветок", "Дружба народов" и много других интересных фактов. Займет это около часа.

Еще одна аудиоэкскурсия посвящена Поклонной горе. Во время 40-минутной прогулки слушатели узнают о памятниках парка Победы, исторических личностях, которым посвящены монументы, увидят Триумфальные ворота, а также поймут, что связывает Поклонную гору со Смутой, Наполеоном и событиями XX века.

Другая получасовая запись посвящена литературным местам Москвы. Горожане узнают, где отмечал мальчишник Александр Пушкин, станут гостями булгаковской "нехорошей квартиры", увидят любимый ресторан Михаила Зощенко и Михаила Шолохова.

Можно даже прослушать экскурсию во время поездки на общественном транспорте. Например, одна из них посвящена маршруту трамвая № 39. Точка старта – остановка рядом с метро "Университет", окончание экскурсии – у Чистых прудов. Во время мини-путешествия участники послушают о здании Большого московского цирка, увидят памятник Юрию Гагарину, Даниловский рынок, площадь Павелецкого вокзала и многое другое.

Все аудиоэкскурсии доступны бесплатно на сайте Russpass.