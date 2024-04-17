17 апреля, 13:35Культура
"Это Москва. Туризм": малые музеи Москвы
В этих местах можно за один день узнать о том, как был устроен первый в стране госпиталь, где принимал военные решения Михаил Кутузов и как выглядели русские гармоники.
Даша Святенко прогулялась по трем маленьким музеям столицы и рассказала, чем интересны эти места. Подробности – в программе "Это Москва. Туризм".
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