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17 апреля, 13:35

Культура

"Это Москва. Туризм": малые музеи Москвы

"Это Москва. Туризм": малые музеи Москвы

Почти 100 музеев подготовили мероприятия в рамках Дней культурного наследия в Москве

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В этих местах можно за один день узнать о том, как был устроен первый в стране госпиталь, где принимал военные решения Михаил Кутузов и как выглядели русские гармоники.

Даша Святенко прогулялась по трем маленьким музеям столицы и рассказала, чем интересны эти места. Подробности – в программе "Это Москва. Туризм".

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