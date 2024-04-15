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15 апреля, 18:00

Город

"Интервью": Алексей Емельянов – о днях исторического и культурного наследия в Москве

"Интервью": Алексей Емельянов – о днях исторического и культурного наследия в Москве

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В четверг, 18 апреля, открываются дни исторического и культурного наследия в Москве. Какие объекты можно посетить и на какие бесплатные экскурсии можно записаться, рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В ходе интервью Емельянов отметил, что столичные специалисты создают спецпрограммы к Международному дню охраны памятников и исторических мест. В 2024 году в рамках дней культурного наследия в столице подготовили более 600 мероприятий.

Подробнее – в программе "Интервью".

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