В Москве пройдет фестиваль юных музыкантов "Мосгаз зажигает звезды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве пройдет фестиваль юных музыкантов и художников "Волшебная сила голубого потока – Мосгаз зажигает звезды". На первом мероприятии в 2012 году выступали дети из столицы, а уже на следующий год он получил статус всероссийского, говорится на портале мэра и правительства города.

Фестиваль состоится по двум направлениям – вокальный конкурс "Мосгаз зажигает звезды" и конкурс юных художников "Волшебная сила голубого потока". Многие дети после мероприятия успешно выступили в таких конкурсах как "Детская Новая волна", шоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Щелкунчик".

"Иван Горелов не пропустил почти ни одного фестиваля Мосгаза с 2012 года. Ученик школы имени Н.М. Карамзина занимается вокалом с восьми лет и неоднократно становился победителем региональных, всероссийских и международных конкурсов. В 2013 году он стал победителем в номинации "Эстрадный вокал", в 2014, 2015, 2016 годах – серебряным призером", – говорится в сообщении.

Уже в 2019-м он завоевал Гран-при восьмого фестиваля. Участниками конкурса были в том числе дети, которые прославили всю Россию. Так, Шамиля Ибадова жюри и зрители конкурса "Мосгаз зажигает звезды" узнали в 2019 году, когда он покорил их исполнением песни "Офицеры". После победы на фестивале он поступил в Академию джаза Игоря Бутмана.

Уже в 2022-м мальчик вышел в финал шоу "Голос. Дети". Потом он победил на фестивале "Мосгаз зажигает звезды" в номинации "Эстрадный вокал" среди детей в возрасте от 12 до 14 лет с песней Муслима Магомаева "Синяя вечность".

Еще одна участница Софья Федосеева выступала на фестивале и после стала студенткой престижного столичного музыкального учебного заведения. Уже потом девушка начала работать преподавательницей вокала. Выступая на восьмом фестивале в 2019 году, Федосеева представляла родной Краснодарский край и стала победительницей в номинации "Народный вокал".

В настоящее время проходит прием заявок на участие в 12 сезоне фестиваля. Подать их могут дети в возрасте от семи до 18 лет из всех российских регионов. Первый этап конкурса организуют в заочном формате. На фестивале представлено три номинации: "Академический вокал", "Эстрадный вокал" и "Народный вокал". Дополнительный конкурс в трех номинациях проведут для ансамблей. Особо отличившиеся артисты получат призы.

Ранее стало известно, что в Москве стартовал прием заявок на олимпиады "Искусство – детям". Победители смогут стать участниками третьего тура конкурса на получение грантов столичного мэра в сфере культуры и искусства, минуя первый и второй туры.

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