Индийское кино "The Greatest of All Time" снимают на улицах столицы. Жители уже успели заметить погони и перестрелки каскадеров.

В будущем этот фильм станет первой иностранной картиной, которую реализуют через Московскую киноплатформу в рамках программы "Москва – город кино". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.