Дни исторического и культурного наследия стартуют в Москве 18 апреля

Ежегодная масштабная акция "Дни исторического и культурного наследия" стартует в столице 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест. По этому случаю департамент культурного наследия подготовил разнообразную программу.

Так, уже запланировано более 600 мероприятий, среди которых многочисленные лекции, экскурсии и мастер-классы. Помимо взрослой, также предусмотрены детская и инклюзивная программы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.