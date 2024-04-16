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16 апреля, 20:00

Культура

Дни исторического и культурного наследия стартуют в Москве 18 апреля

Дни исторического и культурного наследия стартуют в Москве 18 апреля

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Ежегодная масштабная акция "Дни исторического и культурного наследия" стартует в столице 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест. По этому случаю департамент культурного наследия подготовил разнообразную программу.

Так, уже запланировано более 600 мероприятий, среди которых многочисленные лекции, экскурсии и мастер-классы. Помимо взрослой, также предусмотрены детская и инклюзивная программы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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