Большой театр России и зал "Зарядье" подпишут соглашение о сотрудничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский концертный зал "Зарядье" и Большой театр России собираются подписать договор о сотрудничестве и поставить совместные спектакли. Об этом заявила пресс-служба "Зарядья".

Например, в рамках договоренностей 15 апреля в зале "Зарядье" пройдет первый концерт Симфонического оркестра театра под руководством Валерия Гергиева.

"И это только начало новой главы масштабного сотрудничества одного из ведущих музыкальных театров страны и центральной концертной площадкой России", – уточнил гендиректор Большого театра России, слова которого приводит пресс-служба учреждения.

Гендиректор концертного зала "Зарядье" Иван Рудин напомнил, что ранее на протяжении 5 лет они сотрудничали с коллективом Мариинского театра, представив балетные и оперные постановки с участием артистов и лучших представителей театра.

"Среди них исполнение тетралогии Вагнера "Кольцо нибелунга", оперы Пуччини "Турандот" с Анной Нетребко, ежегодные фестивали и десятки других концертов, которые стали событием в культурной жизни Москвы", – привел в пример Рудин.

Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество с Большим театром будет плодотворным и позволит осуществить в реальности интересные творческие замыслы.

Ранее более 7,2 миллиона человек посетили в 2023 году театры и концертные залы Москвы. Число стало рекордным за последние четыре года. Концертный зал "Зарядье" стал одной из популярных площадок.