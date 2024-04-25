Авиакомпания Turkish Airlines закрыла продажи билетов на рейсы из России в Мексику через Турцию. Турагентам перевозчик предложил аннулировать уже купленные билеты с датами вылета до 31 июля 2024 года.

Перевозчик ссылается на правила властей страны назначения. Но российские дипломаты утверждают, что, в основном, инициатором отказов в авиаперевозке становится именно Turkish Airlines, а не мексиканская сторона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.