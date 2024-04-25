Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 00:00

Транспорт

Turkish Airlines закрыла продажи билетов на рейсы из России в Мексику

Turkish Airlines закрыла продажи билетов на рейсы из России в Мексику

Москвичам рассказали о главных новостях 24 апреля

"Мой район. Новости": первый круизный теплоход отправился с Северного речного вокзала

Новости часа: с москвичами обсудят концепции благоустройства общественных пространств

Госавтоинспекция Москвы опубликовала график приема в праздничные дни

Новости Московского транспорта

Новости часа: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Собянин: круизные теплоходы пойдут в этом сезоне по новым маршрутам

Новости часа: производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17%

Новости часа: выпуск оптических кабелей спецназначения наладили в Москве

Авиакомпания Turkish Airlines закрыла продажи билетов на рейсы из России в Мексику через Турцию. Турагентам перевозчик предложил аннулировать уже купленные билеты с датами вылета до 31 июля 2024 года.

Перевозчик ссылается на правила властей страны назначения. Но российские дипломаты утверждают, что, в основном, инициатором отказов в авиаперевозке становится именно Turkish Airlines, а не мексиканская сторона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика