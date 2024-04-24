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24 апреля, 14:15

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Собянин посетил обновленный завод "Спецкабель" в столичном Гольянове

Собянин посетил обновленный завод "Спецкабель" в столичном Гольянове

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До 40 тысяч километров кабеля в год будет выпускать завод "Спецкабель" в Гольянове. Это вдвое больше, чем раньше.

Увеличить объемы производства стало возможно благодаря масштабной модернизации предприятия. Там завершился капитальный ремонт в одном из цехов. В среду, 24 апреля, его посетил Сергей Собянин.

После модернизации специалисты на заводе смогли начать производство новых видов оптических кабелей. Такие, например, применяют в гражданской и военной авиации, в ракетно-космической технике и морских судах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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