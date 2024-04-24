Собянин: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Врачи столичных поликлиник больше не будут тратить время на анализ рентгеновских снимков. Эту работу выполнит искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве рассчитывают ускорить описание исследований и повысить точность диагностики. До сентября заключения ИИ будут проверять ведущие рентгенологи России. А до конца 2024 года эксперты сделают выводы о безопасности применения нейросетей без участия врача.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.