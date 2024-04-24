Собянин: круизные теплоходы пойдут в этом сезоне по новым маршрутам

24 апреля в столице стартовал новый сезон летней навигации. По словам мэра Москвы, в 2024 году пассажиры смогут отправиться в путешествия по новым круизным маршрутам.

Один из них – от Северного речного вокзала – будет проходить через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.