Собянин: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

При помощи москвичей в столице выберут концепции благоустройства еще восьми общественных пространств. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Для этого в Москве создан проект "Проектируем район", благодаря которому пожелания горожан превращают в архитектурные концепции. Так, в 2024 году в него включили территории на улице Бестужевых, 3-й улице Соколиной Горы, а еще дома в Зеленограде и другие объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.