Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 18:15

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Собянин: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

Собянин: москвичи совместно с архитекторами разработают проекты благоустройства

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При помощи москвичей в столице выберут концепции благоустройства еще восьми общественных пространств. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Для этого в Москве создан проект "Проектируем район", благодаря которому пожелания горожан превращают в архитектурные концепции. Так, в 2024 году в него включили территории на улице Бестужевых, 3-й улице Соколиной Горы, а еще дома в Зеленограде и другие объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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