25 апреля, 14:15Транспорт
Десятки пассажиров "Аэрофлота" не смогли попасть на свои рейсы в Шереметьево
Десятки пассажиров компании "Аэрофлот" не смогли попасть на свои рейсы в аэропорту Шереметьево. Очереди у рамок металлоискателей растянулись надолго, люди провели там больше часа, пишут очевидцы. Еще полтора часа заняла регистрация.
В итоге проход к самолету некоторым закрывали за несколько минут до официального окончания посадки. Администрация Шереметьево заявила, что сложности возникли именно у "Аэрофлота". Пассажиры вынуждены покупать билеты на следующие рейсы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.