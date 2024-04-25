Десятки пассажиров "Аэрофлота" не смогли попасть на свои рейсы в Шереметьево

Десятки пассажиров компании "Аэрофлот" не смогли попасть на свои рейсы в аэропорту Шереметьево. Очереди у рамок металлоискателей растянулись надолго, люди провели там больше часа, пишут очевидцы. Еще полтора часа заняла регистрация.

В итоге проход к самолету некоторым закрывали за несколько минут до официального окончания посадки. Администрация Шереметьево заявила, что сложности возникли именно у "Аэрофлота". Пассажиры вынуждены покупать билеты на следующие рейсы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.