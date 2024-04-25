Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 08:15

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Собянин: с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 11 мая парковка в Москве будет бесплатной

Собянин: с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 11 мая парковка в Москве будет бесплатной

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Столичные парковки на время майских праздников станут бесплатными. Как уточнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, это касается всех улиц.

Не платить за временную стоянку можно будет 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. 12 мая платной будет только парковка на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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