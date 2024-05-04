21 лесной пожар зафиксирован вблизи населенных пунктов России

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Очаги 21 лесного пожара действуют вблизи населенных пунктов на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Общая площадь возгораний составляет более 20 тысяч гектаров. Шесть возгораний уже локализованы.

Всего на территории страны зафиксировано 45 лесных пожаров на общей площади более 70,5 тысячи гектаров. Особый противопожарный режим ввели в 46 регионах. Еще в двух регионах действует режим ЧС в лесах. Это коснулось Хабаровского края и Еврейской АО.

Всего с начала года в России отмечены 1,3 тысячи лесных пожаров. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сергей Собянин ранее сообщил, что авиапатрулирование лесов в рамках противопожарных мер стартовало с 1 мая. По его словам, в этом сезоне за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов. Началось патрулирование Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Мэр сообщил, что информация о пожарах будет направляться в МЧС РФ, а также в диспетчерскую службу федерального уровня. Собянин напомнил, что к патрулированию лесов с воздуха впервые приступили в 2023 году. Этот способ помог выявить и устранить 887 возгораний, резюмировал он.

Правительство России документом утвердило порядок введения уровней реагирования на природные пожары, в том числе условие привлечения к их тушению специальной правительственной комиссии.

Так, возникшему на территории муниципального образования природному пожару будет присваиваться муниципальный уровень реагирования. Если его не удастся локализовать в течение 24 часов, ему будет присвоен региональный уровень.

