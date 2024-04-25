Рябков: россиян не допускают на рейсы Turkish Airlines в Мексику из-за давления США

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Россиян не допускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, из-за давления США на мексиканские власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Замглавы также напомнил, что аналогичные проблемы для граждан РФ возникают и на рейсах в другие латиноамериканские страны. Российская сторона в данный момент занимается обсуждением этой проблемы.

Рябков добавил, что в целом на сегодняшний день довольно много вопросов подобного рода требуют ускоренного решения.

"Это не только консульские вопросы, не только вопросы, относящиеся к теме свободного перемещения как неотъемлемого права любого человека, но и вопросы о том, насколько страны готовы проводить независимый курс по значимым для нас сюжетам", – сообщил замглавы МИД РФ.

Ранее российские дипломаты, работающие в посольстве в Турции, заявили, что в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки, которые осуществляются транзитом через Стамбул, россияне могут направить обращение в суд против Turkish Airlines и потребовать компенсацию.

24 апреля авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Так, при поиске авиабилетов по указанному маршруту на сайте компании высвечивается сообщение об их отсутствии. Однако билеты в Мексику из Стамбула по-прежнему доступны.