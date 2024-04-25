График работы Московской канатной дороги изменится в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В связи с предстоящим Днем труда с 28 апреля по 1 мая включительно воздушная трасса Московской канатной дороги будет работать с 11:00 до 23:00 и перевозить гостей по тарифам выходного и праздничного дня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

В четверг, 2 мая, канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00 по тарифам четверга, уточнили в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что информация о режиме работы канатной дороги 9 мая появится позже, так как в графике возможны изменения из-за проведения праздничного салюта.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что на майских праздниках парковки в Москве будут бесплатными. Он утонил, что это коснется всех улиц без исключения 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. В воскресенье, 12 мая, оплачивать парковку нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.