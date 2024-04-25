Весенне-летние рейсы из Москвы в Сочи будут летать каждый час

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово запустит новое весенне-летнее расписание ежечасных самолетов из Москвы в Сочи, сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.

Рейсы будут вести три авиакомпании: "Уральские авиалинии", S7 Airlines, NordStar. "Уральские авиалинии" планируют выполнять до 21 полета ежедневно из Москвы в Сочи с конца апреля на Airbus A321, который вмещает до 220 пассажиров. В свою очередь, S7 Airlines 19 апреля добавила третий ежедневный рейс на самолете Airbus 320-200. Компания NordStar намерена ввести маршрут на Boeing 737-800 1 мая.

В авиагавани добавили, что всего из Домодедово до Сочи будут выполнять до 135 рейсов в неделю.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, сколько будет стоить отдых в Сочи в мае. По его словам, если приобрести билет заранее, то его стоимость как самолетом, так и поездом может составить около 8 тысяч рублей. При этом цены на размещение самые различные – чем категория выше, тем дороже, – но начинаются от 4 200–4 300 на двоих с завтраком.