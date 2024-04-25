Новостройку по программе реновации возведут в Новогирееве в 2024 году

Фото: фонд реновации

Возведение новостройки по программе реновации в Новогирееве завершится в 2024 году, рассказал руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, речь идет о жилом доме по адресу Мартеновская улица, владение 39. В настоящее время завершился монтаж монолитных конструкций. Специалисты приступили к остеклению фасадов и устройству инженерных сетей.

"В доме 147 квартир, три из них оборудуют для маломобильных жильцов", – сообщил Загрутдинов.

Руководитель департамента подчеркнул, что односекционный дом будет обладать подземным паркингом, вентилируемыми фасадами с керамогранитными плитами, а также двумя лифтами грузоподъемностью 1 000 килограммов и одним – 630 килограммов. На первом этаже также разместят технические помещения и вестибюль.

Загрутдинов подчеркнул, что территория новостройки будет благоустроена. Специалисты высадят кустарники и деревья, а также разобьют газоны и цветники. Здесь появится детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха.

Ранее Загрутдинов указывал, что другой дом для переселения по реновации начали строить в районе Коптево. Речь шла про сооружение в 3-м Михайловском переулке. На момент 22 апреля на стройплощадке шли подготовительные работы.