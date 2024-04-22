Дом по программе реновации начали строить в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Жилой дом для переселения по программе реновации начали возводить в столичном районе Коптево. Об этом сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка появится на земельном участке 17 в 3-м Михайловском переулке. В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы.

Дом построят по индивидуальному проекту, он будет состоять из 7 секций переменной этажности. Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных панелей, облицованных пиленым кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новостройке планируется сделать 350 квартир, 4 из которых предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

Первые этажи сделают нежилыми. Там обустроят вестибюль жилой части здания, лифтовый холл, помещения для уборочного инвентаря, почтовых ящиков и технические комнаты. Здание оснастят системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Вход, полы вестибюлей и лифтовых холлов сделают в один уровень с поверхностью земли.

Территорию вокруг дома благоустроят. Возле новостройки высадят деревья, разобьют газоны, цветники, установят детскую и спортивную площадки, а также сделают зону для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что жители 280 домов старого жилого фонда получили новые квартиры в рамках реализации программы реновации в столице в первом квартале 2024 года. Речь идет о 10,5 тысячи москвичей. Переезжать в этом году начали 6,9 тысячи жителей, которые стали правообладателями квартир с современной отделкой в 15 новых домах.

