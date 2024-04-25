Более 4,6 тыс жителей Измайлова получили новые квартиры по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 4,6 тысячи жителей из 28 старых домов Измайлова переселились в новые квартиры за три года реализации программы реновации в этом районе. Об этом сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"Программа реновации началась в Измайлове в мае 2021 года. Тогда город предложил 479 жителям из четырех домов квартиры в новостройке", – цитирует Гамана портал мэра и правительства Москвы.

Первыми к переселению приступили жители дома 14, корпусов 2 и 3 на улице 3-й Прядильной, дома 3, корпуса 2 на улице 2-й Прядильной и дома 5 на улице Никитинской.

На данный момент одну из старых пятиэтажек уже снесли, остальные полностью расселили. Всего в районе планируют переселить 8,5 тысячи горожан по программе реновации.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что для возведения новостроек по программе реновации в Восточном административном округе подобрали 107 стартовых площадок.

"В районе Измайлово по программе реновации в настоящее время в проектировании и строительстве находится 12 жилых объектов", – отметил Левкин.

Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Богородское в 2025 году.

До этого стало известно о завершении строительства жилого дома в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы по программе реновации. Новостройка находится по адресу улица Ленская, земельный участок 8.