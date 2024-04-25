Более 110 новостроек возводятся в Москве по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На месте снесенных 405 домов по программе реновации в Москве возведут 113 новостроек. Новые квартиры в них получат порядка 70 тысяч горожан, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что большинство площадок для программы реновации сейчас формируется на месте запланированных к сносу жилых домов. В 2024 году демонтируют более 200 старых зданий, при этом 67 из них снесены с начала текущего года.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что москвичи, чьи дома снесли в рамках реновации, сейчас являются правообладателями современных комфортных квартир в новостройках.

По его словам, наибольшее число горожан подписало договоры на новое жилье на юго-востоке, западе и севере столицы – 10,9, 10 и 9,8 тысячи человек соответственно. На юго-западе и северо-востоке правообладателями квартир стали по 7,6 тысячи москвичей.

До этого Сергей Собянин заявил, что свыше трех тысяч жителей Академического района получили новое жилье в рамках реновации. В этом районе в программу вошли 13 домов. Также недавно там сдали в эксплуатацию жилой комплекс на Новочеремушкинской улице на 577 квартир.