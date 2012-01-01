В районе Ново-Переделкино появится спортивный кластер

На западе столицы в 2024 году проведут работы по благоустройству пяти крупных общественных пространств. Об этом сообщил Сергей Собянин. В результате в Ново-Переделкине, например, появится спортивный кластер, а в Очаково-Матвеевском будет приведена в порядок долина реки Навершки. Рассказываем подробности об этих и других изменениях.



Больше спорта в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В 2024 году основные работы по благоустройству столицы планируется провести за пределами центра, рассказал Сергей Собянин. В частности, они пройдут в Ново-Переделкине, Очаково-Матвеевском, Фили-Кунцеве, Крылатском и Тропарево-Никулине.

"В районе Ново-Переделкино на Лукинской улице обустроим спортивный кластер. Сейчас это ничем не примечательный пустырь. А будет еще одно классное место для спорта и активного отдыха", – отметил мэр.

Например, здесь появится скейтпарк с трамплинами и памп-трек. Кроме того, площадка с бетонным боулом, где москвичи смогут практиковаться в выполнении трюков на роликах, велосипедах, самокатах и скейтборде.





Сергей Собянин мэр Москвы Обустроим зону воркаута и поле для мини-футбола, поставим спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя" для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, отработки техники скалолазания.

Рядом специалисты организуют несколько детских игровых зон для разных возрастов. Например, появится уникальная площадка, где юные москвичи смогут исследовать свет, звук и электричество.



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Позаботились и о взрослых жителях столицы. Для них организуют прогулочные маршруты и места для отдыха. В частности, на берегу реки Алешинки обустроят настил с лавочками и шезлонгами. Помимо того, специалисты проведут дополнительное озеленение, а для безопасных прогулок по вечерам установят современную систему освещения.

"В прошлом году в этом же районе мы подарили вторую жизнь скверу у дома 2, корпуса 1, на Новоорловской улице. До благоустройства территория была мало ухожена. Теперь же у жителей ближайших домов и посетителей близлежащих поликлиник есть место для отдыха и веселых игр с детьми", – подчеркнул Собянин.



Очаково-Матвеевское и Фили-Кунцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В Очаково-Матвеевском запланированы работы по благоустройству долины реки Навершки. Специалисты укрепят ее берега и организуют здесь сеть прогулочных дорожек. Вдоль них разместят подвесные качели и лавочки для отдыха. Кроме того, обустроят детскую игровую зону, выполненную в экостиле. "Оборудуем спортивную зону современными воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса", – уточнил мэр.

В свою очередь, в микрорайоне Фили-Кунцево в 2024 году планируют завершить комплексное благоустройство.





Сергей Собянин мэр Москвы В этом сезоне завершим обустройство прогулочных маршрутов, сделаем велопарковки, отремонтируем спуски, тем самым создавая безбарьерные маршруты для пешеходов.

Вместе с тем здесь появятся четыре детские игровые зоны, которые будут разделены по возрастам. Например, для самых маленьких установят невысокие горки и сделают песочницы. В свою очередь, для более взрослых ребят обустроят игровые комплексы с элементами скалодрома, а также гамаками, веревочными подъемами и спусками.

Для поклонников активного образа жизни установят турники и уличные тренажеры. Кроме того, появится множество лавочек, сидя на которых можно будет следить за детьми на площадках или просто отдыхать. Также специалисты проведут дополнительное озеленение территории.



Тропарево-Никулино и Крылатское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тропарево-Никулине в этом году преображение получит еще один микрорайон. Благоустроят территорию в границах Вернадского и Ленинского проспектов и улицы 26 Бакинских Комиссаров.





Сергей Собянин мэр Москвы Отремонтируем дорожки, обустроим спуски для маломобильных горожан, создадим инфраструктуру для детского досуга и занятий спортом. Обновим девять детских площадок в единой стилистике. Здесь будут традиционные карусели, качалки, песочницы и качели-гнезда, необычные комплексы для балансирования, игровые башенки и развивающие интерактивные панели.

Вместе с тем появятся четыре спортплощадки с уличными тренажерами и турниками. Обустроят и зоны отдыха со скамейками, а также площадку для выгула четвероногих любимцев.



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Что касается благоустройства Крылатского, то в 2024 году работы затронут пространство между Осенней улицей и Рублевским шоссе. По словам мэра, сегодня на этой территории нет зон для отдыха, зато есть множество "народных троп".





Сергей Собянин мэр Москвы После благоустройства у местных жителей появится уютное зеленое пространство с удобными дорожками, парковыми качелями, лавочками и современными уличными фонарями.

Также специалисты приведут в порядок парковочное пространство и организуют для горожан удобный подход к храму.

