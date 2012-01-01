Благоустройство Парка Горького стартует в Москве в 2024 году

Пляжная зона и панорамный бассейн, новый всесезонный спортивный комплекс, различные тематические кварталы – все это в ближайшем будущем появится в Парке Горького. В 2024 году здесь начнутся работы по благоустройству территории. По словам Сергея Собянина, после реконструкции площадка предложит гостям новые возможности для отдыха и активного досуга. Рассказываем, как изменится Парк Горького.



Уникальная зеленая территория

Популярность Парка Горького у москвичей и гостей города с каждым годом только растет, заявил Сергей Собянин. Ранее его объединили с "Музеоном", Воробьевыми горами и Нескучным садом. В результате сегодня эта уникальная зеленая территория занимает около 212 гектаров.

Масштабные работы по благоустройству парковых зон в городе начались 13 лет назад именно с Парка Горького. Сперва специалисты разобрали полуаварийные аттракционы и самострой. "Реконструкция Крымской набережной и прилегающего к Парку Горького "Музеона" шла с 2012 по 2015 год. Вместо загруженной магистрали появился комфортный пешеходный променад, на котором создали сухой фонтан", – рассказал мэр.

Помимо того, здесь открыли кафе. Также были восстановлены и расширены цветники, газоны, высажена липовая аллея, а для отдыха посетителей появились лавочки с необычным дизайном в форме волны. Вместе с тем в этой части парка оборудовали горки для велосипедистов и скейтбордистов.





Сергей Собянин мэр Москвы В результате появился единый 8-километровый прогулочный маршрут с велодорожками от Крымской набережной до Воробьевых гор.

С 2013 года начали воссоздавать исторические объекты и присоединили заказник "Воробьевы горы". Позднее после реставрации открыли символ Парка Горького – арку главного входа, а также здание Музея современного искусства "Гараж".

По архивным снимкам в 2017 году специалисты восстановили облик Ажурной беседки на прибрежном партере. Затем воссоздали выставочный сад "Партизанка" и отреставрировали два боковых крыла главного входа. Также обновили беседки-ротонды Голицынской больницы и Народную обсерваторию. У нее сохранили не только внешний облик, но и функционал.

Однако, по словам Собянина, имеющейся инфраструктуры в парке уже не хватает. "А у части объектов благоустройства подходит к концу межремонтный срок. Поэтому мы продолжаем развитие парка – обновим имеющиеся и создадим новые зоны для отдыха и занятий спортом", – уточнил он.



Тематические кварталы и спортивный комплекс

Работы на территории Парка Горького будут разделены на три этапа. До конца 2024 года планируют завершить первый из них, а в 2026-м – последний. После благоустройства на Пушкинской набережной появится порядка 20 павильонов, которые объединят в пять тематических кварталов. Например, один их них получит название "Визуальные искусства". Там будут располагаться галерея художников, арт-мастерские, творческие коворкинги и лавки с сувенирами.

Также появятся кластеры "Двор резидентов" и "Событийная площадь", где в том числе заработает арт-резиденция. Это большой павильон для проведения парковых мероприятий. "На его верхнем уровне устроим смотровую площадку, а нижний станет речными воротами в парк", – сказал Собянин.

Кроме того, обустроят "Гастрономический квартал" с различными ресторанами. Еще один кластер под названием "Семейная гостиная" объединит павильоны для семей с детьми. После благоустройства преобразится и Пионерский пруд. С наступлением тепла здесь можно будет позагорать, поплавать и не только. Часть пруда отдадут под катание на катамаранах и лодках.





Сергей Собянин мэр Москвы На деревянном настиле вдоль берега расположатся места отдыха, а для прогулок вдоль воды обустроят удобную дорожку, замощенную плиткой. Для комфорта отдыхающих предусмотрены раздевалки с душевыми и павильон кафе с террасой.

Вместе с тем в Нескучном саду изменится организация спортивных площадок. Их планируют объединить в одном всесезонном спорткомплексе, который расположится на месте бывшей конюшни неподалеку от выхода из парка к метро "Ленинский проспект". Внутри обустроят многофункциональный зал для тренировок, раздевалки и душевые, зоны для групповых занятий, кафе с террасой и не только.



"Рядом разместим павильоны для игры в шахматы и проката спортивного оборудования, столы для настольного тенниса, оборудуем площадки для игры в городки и теннис. В Нескучном саду, идеальном месте для неспешных прогулок, в рамках следующих этапов благоустройства создадим места для тихого отдыха и дополнительно высадим зеленые насаждения", – добавил мэр.

Обновление прибрежных зон парка запланировано на 2025 год. На Воробьевской и Андреевской набережных создадут зоны для пляжного отдыха с лежаками и шезлонгами. Также гости смогут поплавать в 130-метровом открытом бассейне с видом на Москву-реку. Он появится в составе развлекательного комплекса на Воробьевской набережной. Искупаться получится не только летом, но и зимой, поскольку вода будет подогреваться.

Сам комплекс сделают двухуровневым. На нижнем разместят душевые, раздевалки, лежаки и кафе, а на верхнем – спа-центр, бассейн и ресторан. Два уровня планируют визуально объединить искусственным водопадом. Ежедневно здесь смогут отдыхать порядка 1,5 тысячи человек.

