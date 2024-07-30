Пассажиры поезда "Таврия" до Евпатории пожаловались на плохие условия в вагонах

Пассажиры поезда "Таврия", следующего до Евпатории, пожаловались на духоту в вагоне и отсутствие горячей воды. По их словам, на жалобы начальник состава "развел руками".

Представители частного перевозчика, которому принадлежит поезд "Таврия", заявили, что сразу же после отправления вагона в рейс вышли из строя установка кондиционирования воздуха и кипятильник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

