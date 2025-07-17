17 июля, 10:20Транспорт
"Мой район. Новости": здание вокзала Серп и Молот достроено
В Таганском районе возводят новый городской вокзал Серп и Молот. Этот транспортно-пересадочный узел станет общим для двух московских диаметров – МЦД-2 и МЦД-4, а также двух станций метро – "Площади Ильича" и "Римской". Здание вокзала уже готово, на очереди – подводка инженерных систем, облицовка пассажирских платформ и строительство лестниц.
Когда вокзал откроется, у жителей Таганского района и соседнего Лефортова появится удобная транспортная инфраструктура в шаговой доступности. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
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