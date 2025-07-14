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14 июля, 08:00

Транспорт

Схема движения поездов на МЦД-3 изменится 19 июля

Схема движения поездов на МЦД-3 изменится 19 июля

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В субботу, 19 июля, в столице введут ограничения на маршрутах МЦД-3. Поезда, следующие в сторону области, не будут останавливаться на станции Левобережная. Это связано со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Чтобы доехать до Левобережной, можно выйти на станции Химки и пересесть на поезд обратного направления. Тем, кому нужно в сторону Зеленограда-Крюкова, следует добраться до Ховрина и там пересесть на обратную электричку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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